- Предлагаем большой ассортимент спортивной формы и одежды для футбола, баскетбола, волейбола, хоккея и других видов спорта;
- Изготавливаем сувенирную продукцию для клубов и их болельщиков;
- Осуществляем высококачественное нанесение номеров, эмблем и фамилий на одежду, форму и сувенирную продукцию.
Наша компания предлагает изготовление качественной современной футбольной формы и других видов спортивной экипировки. Мы принимаем в работу заказы любой сложности – от простой легкой тренировочной одежды до комплектов для участия в соревнованиях разного уровня.
У нас можно заказать как стандартные типовые модели, так и эксклюзивные варианты формы из материалов высокого качества. Выбрать предпочтительные версии вы можете в каталоге. Каждому заказчику предоставляются макеты, шаблоны, эскизы, на основании которых можно разработать экипировку для конкретной команды.
Мы изготавливаем форму и для профессионалов, и для спортсменов-любителей, в том числе для корпоративных команд разных фирм и предприятий. Наши специалисты разрабатывают эксклюзивные виды формы с учетом брендов и логотипов компаний-заказчиков. Заказать и купить футбольную форму можно для людей любого возраста – молодых взрослых спортсменов, пожилых игроков, подростков и маленьких детей. (Детская форма стоит дешевле.)
При разработке комплекта формы индивидуально для каждого игрока используются специальные таблицы промеров, чтобы экипировка сидела на теле максимально удобно и комфортно.
У нас работают опытные высококвалифицированные специалисты, которые выполняют такую работу постоянно, знают все особенности и нюансы. Они могут быстро найти самый лучший образец формы для любого клиента.
При изготовлении формы используется современное надежное оборудование, качественные материалы и комплектующие. Мы предоставляем официальную гарантию на все виды продукции.
Обратившись к нам, вы можете быть уверены, что спортивная форма будет изготовлена полностью в соответствии с вашим требованиями, пожеланиями, финансовыми возможностями. Наши специалисты помогают выбрать оптимальный дизайн для каждой команды с учетом ее названия, логотипа, личных вкусовых пристрастий игроков. Для каждого заказчика разрабатываются индивидуальные модели, в которых могут быть и нестандартные виды формы, предназначенные для конкретных людей с учетом особенностей их фигур.
Каждый заказчик может выбрать один из предложенных материалов:
Каждый материал полностью соответствует всем санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам, не содержит токсинов и аллергенов.
Форма изготавливается из разных видов ткани, и все они имеют ряд преимуществ:
Форма сидит на теле легко и свободно, не сковывает движений, не создает дискомфорта, не натирает. Легко надевается и снимается. Тело прекрасно «дышит», материал обеспечивает нормальную терморегуляцию.
Форма сочетается с:
В сложенном виде комплект формы имеет компактные размеры, помещается в стандартную спортивную сумку или рюкзак. Хранить можно в любом ящике, тумбочке, шкафу, шифоньере, багажнике автомобиля.
Форма пригодна для разных видов футбола, в том числе пляжного и мини-футбола. Шьется футбольная форма на заказ на современном оборудовании. Качество пошива гарантирует абсолютную прочность швов. Они сохраняют крепость и не расходятся даже при прямых попытках разорвать изделие на части.
Дизайн формы полностью соответствует современным модным тенденциям спортивной одежды и экипировки. Каждый игрок смотрится стильно, эффектно. Это существенно повышает и престиж команды, и общую деловую репутацию компании, которой команда принадлежит.
Удобная красивая современная форма улучшает психологические ощущения спортсменов, дает им возможность чувствовать себя стильными, красивыми, успешными, сильными. Это является важным дополнительным стимулом, побуждающим людей более активно и интенсивно заниматься спортом, чтобы и свое здоровье укреплять, и честь команды отстаивать на любых соревнованиях.
Особенно важна детская футбольная форма. Известно, что далеко не все дети хотят заниматься спортом, тем более – проявлять в этом деле большое рвение и энтузиазм. Это большая проблема для всех взрослых – и родителей, и обычных учителей физкультуры в общеобразовательной школе, и детских тренеров в профессиональных спортивных секциях. Одним из эффективных методов воздействия и формирования мотивации к серьезным занятиям спортом является красивая качественная профессиональная форма. Яркие цвета и рисунки всегда нравятся детям, они с удовольствием носят одежду, которая смотрится броско, выразительно, эффектно. А если такой яркой одеждой является футбольная форма для мальчиков – то это становится для них пределом мечтаний. Каждый ребенок хочет почувствовать себя взрослым, чтобы ничем не отличаться от мамы и папы, чтобы быть похожим на своего кумира, любимого футболиста. В любом возрасте дети с удовольствием надевают профессиональную футбольную форму. И благодаря ей у ребенка сразу появляется желание влиться в общий тренировочный процесс, чтобы быть ничем не хуже других.
Вы можете оставить нам заявку, воспользовавшись специальной функцией на сайте. Наш менеджер свяжется с вами, чтобы обсудить все условия заказа. После этого вы можете ознакомиться с образцами. Наши консультанты подробно расскажут про все преимущества формы, покажут фотографии других команд, для которых были сделаны заказы ранее. После согласования всех деталей заявка отправляется на производство. В оговоренные сроки наш магазин футбольной формы доставит ваш заказ по указанному адресу в любом регионе России.
В перечне наших услуг не только футбольная форма Москва, но и нанесение изображений, картинок, рисунков, логотипов, номеров надписей (названий команд, фамилий игроков) на разные текстильные изделия. Используются технологии одноцветного и многоцветного нанесения. Также вы можете заказать прямую машинную вышивку на разные предметы одежды.
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Цены приемлемы для всех – и крупных компаний, и рядовых граждан. Чтобы было проще сделать заказ, на сайте есть функции авторизации (регистрации). Каждый новый пользователь может создать свою личную учетную запись, чтобы упростить и ускорить процессы покупок. (При каждом следующем заказе не надо вводить адрес и другие контактные данные.) В учетной записи можно видеть состояние текущего заказа и просматривать сделанные ранее покупки. На карте сайта можно быстро найти нужные разделы и страницы:
Также каждый пользователь может при покупках получать и накапливать призовые баллы (их тоже можно использовать при последующих заказах). Постоянным покупателям наша компания предоставляет скидки. Вы можете начинать с малого – сделать заказ сначала только на один комплект формы для каждого игрока. После этого можете постепенно расширять заказы, покупая форму разного предназначения – для тренировок, для местных турниров, для крупных соревнований. С каждым следующим заказом размеры скидок у нас будут для вас становиться все больше.
Мы работаем с разными категориями клиентов:
У нас можно заказать форму в любом количестве, и не только для самих игроков, но и для тренеров, арбитров, административных сотрудников команд.
В футбол любят играть если не все, то большинство мужчин. Кто-то занимается этим профессионально, кто-то – для поддержания общей спортивной формы, кто-то – просто для удовольствия. Многие предприятия, фирмы, учреждения, у которых организация досуга сотрудников поставлена на очень серьезный уровень, нередко создают свои любительские команды по разным видам спорта. И очень часто таким командам с течением времени, в процессе интенсивных тренировок удается существенно поднять свой уровень и класс игры. И потом они успешно участвуют во многих соревнованиях.
Любая начинающая любительская футбольная команда на первых этапах тренировок сталкивается со многими мелкими сложностями и трудностями. Одной из них является отсутствие формы. Футбол – игра командная. В ней первостепенное значение имеет взаимодействие игроков, их умение эффективно играть в пас. Отработке таких навыков на тренировках уделяется очень большое внимание. Но если на игроках нет формы, отличающих одну команду от другой, то отработка игры в пас становится очень сложной. Поэтому даже для любой дворовой команды сегодня рекомендуется приобрести форму, чтобы не только придать команде нормальный спортивный вид, но и повысить эффективность тренировочного процесса.
Мы гарантируем полное обеспечение экипировкой и атрибутикой независимо от количества спортсменов, формата и уровня турнира. Если вы уже сами разработали эскиз, который хотели бы видеть – то наши специалисты возьмут его за основу и разработают дизайн персонально для вас. Это относится и к самой форме, и к логотипам, которые требуется нанести на любые виды одежды. При этом мы стараемся свести к минимуму сроки, оптимизировать стоимость, выбираем наиболее подходящие и удобные для вас способы оплаты и доставки.
Сроки изготовления согласовываются с каждым клиентом персонально. Чаще всего пошив формы для одной команды занимает не более нескольких дней. Время доставки зависит от расстояния.